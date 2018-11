Open Vld & CD&V zien geen reden om gesprekken te stoppen Sabine Van Damme

12 november 2018

17u34 0 Gent Het blok Open Vld – CD&V is duidelijk verrast door het manouvre van het kartel sp.a – Groen om de stekker uit de coalitiegesprekken te trekken. “Wij zien geen enkele reden om de gesprekken met het kartel stop te zetten”, klinkt het.

Open Vld en CD&V betreuren de eenzijdige opschorting van de coalitiebesprekingen door Groen en sp.a”, laten ze wten. “Wij willen verder werken aan een sterk en evenwichtig akkoord dat concrete oplossingen biedt voor de uitdagingen waar onze stad voor staat.”

Open VLD-lijsttrekker Mathias De Clercq wil de gesprekken met vier partijen verder zetten. “We hebben de afgelopen weken vele uren gesprekken gevoerd over een gezamenlijk inhoudelijk en progressief project”, klinkt het. “Het is duidelijk geworden dat er veel is wat ons bindt.”

Ook CD&V-lijsttrekker Mieke Van Hecke, die de burgemeesterkandidatuur van De Clercq steunt, wil verder onderhandelen. “Het is jammer dat Groen en sp.a de inhoudelijke gesprekken stopzetten vanwege een eerste voorstel rond bevoegdheden dat op hun vraag gedaan werd”, klinkt het. “Laat ons in alle luwte en met respect voor de signalen van positieve verandering die de Gentse kiezer op 14 oktober heeft gegeven verder werken.”