Open haard Stadshal blijft gedoofd 14 april 2018

In één van de pijlers van de Stadshal, die dichtst bij ribbekesrestaurant Amadeus, is een open haard in gebouwd. Veel kans dat Gentenaars dat niet weten, want het ding heeft sinds de 'opening' van de Stadshal hooguit twaalf keer gebrand. Daar zal het ook bij blijven, kreeg Geertrui Vercaemer (N-VA) te horen. "De haard heeft geen filtersystemen en werkt als een klassieke open haard", zegt schepen Martine De Regge (sp.a). "Toen de stad in 2016 een oproep lanceerde om stoken met houtkachels te vermijden, werd ook voorgesteld de open haard onder de Stadshal niet langer te gebruiken. En dat zal zo blijven. De haard werd niet veel gebruikt omdat de brandweer eist dat er een constante permanentie bij het brandende vuur in de open ruimte is enerzijds, maar ook omdat er een groot volume hout verstookt moet worden om de vlammen zichtbaar te maken voor de omstanders. Dat kost veel geld." Toch zal de Stadshal niet worden aangepast, de haard blijft gewoon dicht en wordt dus niet meer gebruikt. (VDS)