Opbouw foor gestart Sabine Van Damme

14 maart 2019

18u13 0 Gent Aan het Sint-Pietersplein is de opbouw van de foor gestart. Dat lijkt vroeg, maar de 522ste editie van de jaarlijkse halfvastenfoor start al op 23 maart, nog een dikke week te gaan dus.

De halfvastenfoor brengt meer dan 100 attracties naar het Sint-Pietersplein, waaronder altijd een aantal heel grote, en daar moet redelijk aan gesleuteld en getimmerd worden. Denk maar aan de Air Maxx, of de Eclipse Virus. Bovendien is de foor zo opgesteld dat er heel wat openheid is, maar daardoor staan de attracties wel dicht bij elkaar. Dan is het wel handig als ze niet allemaal tegelijk opgebouwd moeten worden.

Op woensdag 27 maart om 16.30 komen de Buffalo’s naar de foor, en hebben bezoekers de kans om met de voetballers op de foto, of op de botsauto’s te gaan. Met een supporterskaart of een blauw-witte outfit krijg je dan 30% korting op deelnemende attracties. Ook op zondag 14 april, de allerlaatste dag van de foor, en eigenlijk een beetje de dag van de lege portemonees, krijgt iedereen 30% korting.