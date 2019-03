Op zoek naar nieuwe flikken: politie organiseert rekruteringsdag Sam Ooghe

17u08 0 Gent De politie organiseert eind deze maand een rekruteringsdag, om geïnteresseerde jongeren warm te maken voor een toekomst bij de politie.

Wie er altijd al van droomde om flik te worden, pint dus maar beter 30 maart vast in de agenda. Je bent van 10 uur ‘s morgens tot tot half 4 ‘s namiddags doorlopend welkom bij PAULO, in de Sprendonkstraat 5.

“Politiemensen vertellen er over het beroep, dienst rekrutering licht de selectieprocedure toe en aspirant-inspecteurs delen hun ervaringen over de opleiding”, laat de politie weten. “Je kan ook deelnemen aan een simulatie van de cognitieve oefenproef en demonstraties in geweldsbeheersing meemaken.” Het doel? Zo veel mogelijk jonge mensen warm maken voor een toekomst bij de politie. En dus voor een opleiding bij de politieschool.

Inschrijven is verplicht en kan tot 27 maart. U vindt alle info hier.