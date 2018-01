Op zoek naar man die zonnebadende vrouw aanviel 31 januari 2018

De Gentse politie zoekt getuigen om een zaak van zinloos geweld op te lossen. Tijdens de Gentse Feesten van afgelopen zomer, op 17 juli, lag een 20-jarige vrouw te zonnebaden in het Citadelpark. Ze werd aangevallen door een man. Dat vertelde ze gisterenavond in het VTM-opsporingsprogramma Faroek, onder de schuilnaam Emma. "Hij sloeg mij, eerst met zijn vuist, daarna met een stok. Een steen heb ik gelukkig uit zijn handen kunnen stampen. Ik heb moeten vechten voor mijn leven." Volgens het slachtoffer waren er getuigen. De politie vraagt dat ze zich melden. Alle tips zijn welkom via het gratis nummer 0800 30 300 of opsporingsberichten@police.belgium.eu. De dader is een blanke man van ongeveer 35 jaar oud met blond, stijl haar en een tengere lichaamsbouw. (OSG)