Op verlicht terras achter Conservatorium 20 juli 2018

02u41 0

In het bochtige straatje Achtersikkel achter het Sint-Baafsplein bots je op het idyllisch ingericht terras van café Miry. Het is de achterzijde van het Conservatorium, waar de Gentse Festspiele doorgaan. Er zijn concerten en debatten, en voor wie daar dorstig van wordt, is er dus het terras, maar dat staat open voor iedereen. Omdat het een straatje is zonder passage is het er sowieso rustig. 's Avonds wordt het ook nog eens mooi verlicht, wat de gerestaureerde gevel nog eens in de verf zet. Een aanrader. (VDS)