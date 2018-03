Op ontdekkingstocht met geschiedenisboekje 20 maart 2018

In het voormalige textielatelier Platteau op de Antwerpsesteenweg heeft Beatrix Baillieul gisteren haar boekje 'De Heuvel van Amandus' voorgesteld. Baillieul vertelt hoe na de afscheuring van Oostakker in 1872 Sint-Amandsberg opleefde. Textielbaronnen en bloemisterijen zorgden voor een florerende gemeenschap met een flinke tewerkstelling. "Het is voornamelijk over dit deel van de geschiedenis van Sint-Amandsberg dat mijn werk gaat. Met het boekje kan je zelf op pad door de gemeente om te ontdekken en meer te leren over de geschiedenis", zegt Bailleuil, gepensioneerd medewerker van de Dienst Monumentenzorg van de stad Gent. 'De Heuvel van Amandus' is verkrijgbaar in de Stadswinkel en het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis in het Groot Begijnhof 46. (YDS)