Op de fiets in Feestenzone? Boete bij roekeloos gedrag Gentse Feesten

10 juli 2018

02u27 0 Gent De Gentse Feesten, hoe geraak je er? Met de auto wordt afgeraken. Een plaatsje in een ondergrondse parking kost tot 11,50 euro voor 6 uur. Naar een parkeerplaats zoeken binnen de stadsring is dan weer zinloos. Wie dichtbij woont, komt beter met de fiets. Dat is ook het goedkoopst. Maar rij niet te roekeloos, want dan riskeer je een boete.

MET AUTO

Met de auto naar de Gentse Feesten? Dat is niet altijd even praktisch en al zeker niet het goedkoopst. De ondergrondse parkings blijven bereikbaar, maar hou er wel rekening mee dat ze snel volzet zijn. Bovendien gaan de tarieven tijdens de Gentse Feesten de hoogte in. Het avondtarief geldt niet tijdens de 10 dagen. Parkings Tolhuis en Sint-Pietersplein zijn het goedkoopst. Voor 6 uur betaal je daar 6 euro. Parkings Ramen en Savaanstraat kosten 10 euro voor 6 uur en Reep, Sint-Michiels, Vrijdagmarkt zijn het duurst: 11,50 euro voor 6 uur.





Met de wagen rondrijden binnen de stadsring om een parkeerplaats te zoeken heeft weinig of geen zin. Het merendeel van dat gebied is voorbehouden voor centrumbewoners. Wie toch op zo'n plaats gaat staan zonder toestemming, krijgt een fikse boete van 80 euro.





Hou de markeringen op de weg goed in het oog. Rode strepen betekent dat gemotoriseerd verkeer er niet door mag. Wie het wel doet, krijgt een boete van 55 euro.





MET OPENBAAR VERVOER

De Lijn heeft speciale tarieven speciaal voor de Gentse Feesten. Een biljet heen en terug kost 5,5 euro voor een volwassene en 3,5 euro voor een kind. Wie zijn ticket bestelt via sms, kan zelfs nog van een korting genieten. Het kost dan 4,15 euro heen en terug. (sms code DLG naar 4884). Voor wie elke dag naar de Gentse Feesten komt, bestaat er zelfs een Gentse Feestenpas die 30 euro kost voor tien dagen.





Tijdens de Gentse Feesten is er geen nachtnet, maar wel een uitgebreider aanbod op maat van de Gentse Feesten. De speciale feestenbussen vertrekken aan Gent Zuid, om 0.30, 2.15, en 4 uur. Ze brengen feestvierders naar huis in een straal van 15 à 20 kilometer rond Gent.





Enkel pendeltram 1 rijdt tot op de Korenmarkt. De andere trams en bussen stoppen een eindje buiten de feestenzone.





Wie met de trein naar Gent komt, kan een B-dagtrip Gentse Feesten krijgen. Dat ticket is de helft goedkoper dan een normaal ticket heen en terug. Hou er wel rekening mee dat er 's nachts geen treinen rijden en dat vroeg naar huis komen dus de enige optie is.





MET AUTO EN OPENBAAR VERVOER

De wagen achterlaten op één van de pendelparkings is een goede optie. Die parkings zijn in principe gratis, maar je moet wel betalen voor het ticket met het openbaar vervoer van en naar de Gentse Feesten. Park + Ride Flanders Expo is de grootste (2.830 plaatsen) en blijft bereikbaar via tramlijn 1 die ook 's nachts om het kwartier rijdt.





De andere Park & Rides worden wel aangedaan door de feestenbussen die om 0.30, 2.15 en 4 uur vertrekken op de Zuid.





MET DE FIETS

Gratis naar de Feesten? Dat kan enkel met de fiets. De fiets kwijt raken kan geen probleem zijn, want zowel binnen als buiten de Feestenzone worden fietsenstallingen bij geplaatst. Wie zijn fiets niet onbewaakt wil achterlaten, rijdt beter naar de Baudelokaai of het Sint-Michielsplein. Net als de vorige jaren moeten fietsers voorzichtig zijn als ze door de Feestenzone rijden. "Een verbod is er niet, omdat er tussen 5 uur 's ochtends en 12 uur 's middags niet zoveel bezoekers in de Feestenzone zijn. Maar eens het wat drukker wordt - en dat moet dan niet eens een massa volk zijn - moeten fietsers wel rekening houden met hun omgeving. Dat wil zeggen dat ze moeten afstappen en de fiets aan de hand moeten houden", legt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) uit. "Wie roekeloos door de feestenzone, rijdt kan een boete krijgen. De politie is daartoe gemachtigd."