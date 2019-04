Op 26 mei trekken 182.066 Gentenaars naar de stembus Erik De Troyer

05 april 2019

Er staan alweer verkiezingen voor de deur en dus bereidt de stad zich daar op voor. In totaal zullen 182.066 Gentenaars naar de stembus trekken voor de Europese, Federale en Vlaamse verkiezingen.

Het overgrote deel van de stemmers zijn Belgen maar ook EU-onderdanen die in Gent verblijven kunnen hier naar het stemlokaal indien ze zich laten registreren. Begin dit jaar besliste de Stad Gent om 15.944 niet-geregistreerde EU-onderdanen per brief te informeren over hun recht om zich als kiezer te registreren voor de verkiezingen van het Europees Parlement. In totaal kreeg de stad 1.044 reacties terug. Het merendeel van de geregistreerde kiezers is afkomstig uit onze buurlanden. Nederland is koploper met 349 kiezers, gevolgd doorBulgarije (124) en Duitsland (104).

Voor de Belgen geldt dat wie pas na 1 maart naar Gent verhuisde nog in zijn oude gemeente moet stemmen.