Oost-Vlamingen spannen de kroon als eigenaars tweede verblijf aan de kust Yannick De Spiegeleir

29 november 2018

In geen enkele Vlaamse provincie bezitten zoveel inwoners een tweede verblijf aan de kust als in Oost-Vlaanderen. Bijna 18.000 provinciegenoten zijn eigenaar van een tweede verblijf aan zee. Dat blijkt uit cijfers van het West-Vlaams provinciebedrijf Westtoer.

De kust blijft in trek in onze provincie. Ongeveer 3,2 miljoen of ruim 1 op 4 van de Vlaamse dagtoeristen aan de kust bleken in 2017 afkomstig uit Oost-Vlaanderen. Die cijfers extrapoleerde Westtoer uit geanonimiseerde mobiele data en bevragingen in de kustgemeenten. De populairste kustgemeenten blijken Knokke-Heist, Oostende en Blankenberge: niet toevallig badsteden die vlot bereikbaar zijn met de trein.

Oost-Vlamingen: belangrijke tweede verblijvers

Nog frappant. Ongeveer 17.900 eigenaars van een tweede verblijf aan de kust zijn afkomstig uit Oost-Vlaanderen. Goed voor 26 procent van alle vakantiewoningen van de Vlamingen. Dat zijn er evenveel als in West-Vlaanderen. In Antwerpen (15.000), Limburg (4.000) en Vlaams Brabant (14.900) ligt het aantal tweede verblijven opmerkelijk lager. “Uiteraard speelt de nabijheid van de kust voor Oost-Vlamingen een rol”, zegt Liesbet Billiet, regiomanager van de kust bij Westtoer. De populairste gemeenten voor tweede verblijven zijn Knokke-Heist, Middelkerke-Westende en Koksijde-Oostduinkerke.

Daarnaast brachten vorig jaar ongeveer 290.000 inwoners van Oost-Vlaanderen één of meerdere nachten door aan de kust in een commercieel verblijf. Ze kiezen vooral voor een verhuurappartement, hotel, vakantiepark of vakantiecentrum. Voor hen is de kust een vertrouwde vakantiebestemming: meer dan acht op tien (83%) brachten er ook een weekend of vakantie door de voorbije drie jaar. Bijna zes op tien reizen met de kinderen.

De vakantiegangers kiezen bewust voor een verblijf aan de kust voor de authentieke troeven: een omgeving om tot rust te komen, de gezonde zeelucht en het unieke decor van zee en strand.

De Vlamingen: belangrijkste markt voor de Kust

De Vlamingen blijven de belangrijkste markt voor de kust. Over alle kusttoeristen bekeken, is 65% afkomstig uit Vlaanderen. In 2017 ontving de kust 14,4 miljoen Vlaamse toeristen voor één of meerdere dagen. Samen besteedden ze ongeveer 1,8 miljard euro, goed voor 64 procent van de 2,8 miljard euro omzet die het kusttoerisme jaarlijks genereert. “De focus ligt al lang niet meer enkel op de zomer. Twee derde van het aantal toeristen bezoekt de kust in een ander seizoen.” Tijdens de komende eindejaarsperiode pakken de kustgemeenten dan ook uit met een breed gamma aan activiteiten. Zo kan je vanaf acht december het Lichtfestival bezoeken van Knokke-Heist, pakt Oostende vanaf vrijdag 30 november uit met Winter in het Park en staat er in Middelkerke een Santa Run op het programma op 29 december.

Voor meer info over het toeristisch programma de komende maanden kan je surfen naar www.dekust.be.