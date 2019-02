Oost-Vlaanderen zit 100 dagen zonder gouverneur: beslissing wordt mogelijk pas door volgende Vlaamse Regering genomen Erik De Troyer

07 februari 2019

08u25 0 Gent 100 dagen na het pensioen van Jan Briers heeft Oost-Vlaanderen nog steeds geen nieuwe gouverneur. Het dossier zit potdicht, waardoor waarnemend gouverneur Didier Detollenaere (64) nog wel even aan zet zal zijn. Er is een grote kans dat de volgende Vlaamse regering zich over de aanstelling moet buigen.

Hoe is het zo ver kunnen komen? Van oudsher is de post van gouverneur een politieke benoeming. Om daar van af te geraken is er sinds 2012 een procedure bepaald waarbij iedereen zich kandidaat kan stellen, ook wie geen politieke ervaring heeft. Die procedure heeft 15 mogelijke kandidaten voor de post van gouverneur opgeleverd. De twee topkandidaten blijken echter wel politieke banden te hebben. Aan de kant van N-VA is er Wim Leerman, de algemeen directeur van de stad Aalst, neef van Sander Loones (N-VA) en in een ver verleden nog kandidaat voor de Volksunie. Aan de kant van Open Vld was er ex-gedeputeerde Carina Van Cauter. Zij scoorde minder dan Leerman en trok haar kandidatuur in toen die resultaten uitlekten. Sindsdien wordt het dossier politiek geblokkeerd.

Recent kwam Vlaams minister van binnenlands bestuur Liesbeth Homans (N-VA) nog eens terug op de situatie. "Wanneer er een concrete benoeming zal komen, weet ik niet", zegt ze. " Indien de Vlaamse Regering geen beslissing neemt en blijft stilzitten, zoals dat dan heet, kan een van de kandidaten naar de Raad van State stappen om een beslissing af te dwingen. Ook indien de Vlaamse Regering expliciet beslist de huidige procedure stop te zetten en geen enkele kandidaat te benoemen, kan een van de kandidaten die aan de procedure hebben deelgenomen naar de Raad van State stappen", zegt ze.

Het ziet er dus naar uit dat dit kan uitmonden in een juridisch getouwtrek tussen verschillende kandidaten. Dat kan na een stilte van de Vlaamse regering van vier maanden. Vanaf 1 maart dus.

Bijna verkiezingen

Bij de huidige deputatie vreest men ook dat de situatie wel eens heel lang kan aanslepen. "We juichen de procedure die gebruikt is toe, maar het is sneu dat we in deze patstelling zitten", klinkt het op het kabinet van eerste gedeputeerde Kurt Moens (N-VA). "Wanneer dit opgelost raakt, kunnen we zelf niet inschatten. Vanaf 25 april zitten we in de pre-electorale periode. Dan kan de Vlaamse regering geen grote beslissingen meer nemen en riskeert het voor de volgende regering te zijn. Hopelijk wordt het dossier dus nog voor die periode op de agenda geplaatst."

Met Didier Detollenaere (64) heeft Oost-Vlaanderen wel een waarnemend gouverneur. Maar ook voor hem tikt de klok. Op 1 februari 2020 gaat ook hij met pensioen. "Het feit dat er een waarnemend gouverneur is, is geen issue", zegt Steven De Smet, kabinetschef van Detollenaere. "De waarnemend gouverneur heeft volheid van bevoegdheid en voert dus dezelfde taken uit als een politiek aangestelde gouverneur. Enkel de Vlaamse regering kent de situatie en weet wie de kandidaten zijn. Op onze werkvloer wordt daar zelfs niet over gepraat."