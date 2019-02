Oost-Vlaanderen schaft provinciebelasting voor starters af Sabine Van Damme

28 februari 2019

18u11 0 Gent Startende ondernemers in Oost-Vlaanderen hoeven in 2019 geen provinciale belastingen te betalen. Dat heeft gedeputeerde voor Economie en Financiën Kurt Moens beslist. Zelfstandigenorganisatie UNIZO juicht het besluit toe.

“UNIZO heeft deze maatregel vorige maand bepleit bij de deputatie en is nu dus uiterst tevreden met het besluit”, klinkt het bij de zelfstandingeorganisatie. “Het is een positief signaal voor (pré)startende ondernemers, dat het ondernemerschap extra zuurstof geeft.”

Concreet moeten startende ondernemers in 2019 dus geen provinciale belastingen betalen. Het gaat minstens om 127,24 euro voor kleine bedrijven en zelfstandigen. Het besluit zal de provincie 2,2 miljoen euro kosten. Jaarlijks int de provincie 53 miljoen euro aan provinciale belastingen bij gezinnen en bedrijven.

Jos Vermeiren, directeur van UNIZO Oost-Vlaanderen, vindt: “Starters moeten alle kansen krijgen en de drempels moeten zo laag mogelijk zijn. Het is immers in de opstartfase dat een onderneming de beste omkadering en ondersteuning nodig heeft en elke extra stimulans kan gebruiken. We raden startende ondernemers aan om deze belastingverlaging te investeren in goede begeleiding.”

In 2018 kwamen er in Oost-Vlaanderen 13.075 ondernemers bij. Dat was een stijging van liefst 13,1%. Het was al het tweede jaar op rij dat de stijging van het aantal starters in Vlaanderen het hoogst was in de provincie Oost-Vlaanderen.