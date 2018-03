Oorlogsmonument Filature krijgt nieuwe plek 01 maart 2018

De buurtbewoners van de terreinen van de Filature du Rabot aan de Frans van Ryhovelaan maken zich zorgen over de herdenkingsplaat voor de slachtoffers van WO II. Die herdenkingsplaat voor de slachtoffers uit de wijk werd bij de afbraakwerken door houten panelen beschermd. Maar intussen wordt ook het oorlogsmonument zelf afgebroken.





Gemeenteraadslid Anne Schiettekatte (sp.a) deelde de bezorgdheid van de buurt en zocht uit wat er gebeurt. Nu is er geruststellend nieuws. "Alles verloopt volgens planning en in overleg met Monumentenzorg", klinkt het bij bevoegd schepen Martine De Regge. "In de laatste fase zal het monument opnieuw gemonteerd worden in één van de poortgebouwen". Wel blijkt dat bij de start van de werken enkele bronzen plakkaten werden gestolen. Die zijn echter vervangbaar en worden tegen het einde van de werken opnieuw gemaakt, in minder diefstalgevoelig materiaal. (VDS)