Oorlogsgraven krijgen nieuwe kruisen 09 augustus 2018

02u28 0 Gent Alle oorlogsgraven op de begraafplaatsen van Ledeberg en Gentbrugge hebben nieuwe kruisen gekregen. De oude waren tot op de draad versleten.

"Militaire- en oorlogsgraven zijn belangrijke getuigen van ons verleden en geven de begraafplaatsen een bijzonder uitzicht", zegt schepen van burgerzaken Sofie Bracke. "Alle oorlogsgraven worden per begraafplaats in kaart gebracht met daaraan gekoppeld een onderhouds- of herstelplan."





Identieke replica

In Gentbrugge kregen de eenvormige graven van de soldaten die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog nieuwe graftekens. De nieuwe kruisjes zijn identieke replica van de bestaande kruisjes. Hetzelfde gebeurde op de begraafplaats van Ledeberg voor de graven van de burgerslachtoffers van de bombardementen door de geallieerden in 1944 (WOII). Ook de graven van gesneuvelden militairen en oudstrijders daar worden opgefrist.





Gent telt zowat 5.000 oorlogsgraven, van burgerslachtoffers, soldaten en oudstrijders, verspreid over de 18 begraafplaatsen. De ereperken met Belgische slachtoffers en oud-strijders worden onderhouden met eenvormige graftekens. De andere graven worden door de nabestaanden onderhouden.





(VDS)