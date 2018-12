Ook reeds gerestaureerde graven worden voortaan hergebruikt Nieuw reglement om funerair erfgoed beter te onderhouden Sabine Van Damme

10 december 2018

19u05 0 Gent Het reglement om een bestaand graf te kunnen hergebruiken, wordt versoepeld. Ook graven die al gerestaureerd zijn, kunnen nu aangevraagd worden voor hergebruik, in ruil voor onderhoud. Zo hoopt de stad dat de Gentenaars mee bijdragen in het onderhoud van het funerair erfgoed.

“Gent telt 18 begraafplaatsen, met daarop in totaal 22.000 ondergrondse keldergraven”, zegt schepen van burgerzaken Sofie Bracke (Open Vld). “Heel wat graven hebben een erfgoedwaarde, zonder daarom echt beschermd te zijn. En heel wat van de waardevolle graven hebben geen concessiehouder meer. Aangezien niemand nog ‘verantwoordelijk’ is voor die graven, staan ze te verkommeren, en dat is zonde. De stad trekt nu elk jaar 15.000 euro uit om op kleinere begraafplaatsen dergelijke graven te restaureren, maar daarmee komen we er uiteraard niet. Daarom doen we ook graag beroep op de Gentenaars zelf.”

Het systeem van peter en meter bestond al. Daarbij onderhouden verenigingen het graf van iemand die zij waardevol vinden. Zo onderhoudt de UGent bijvoorbeeld de graven van 8 oud-professoren op de Westerbegraafplaats. Sinds 2015 konden ook verkommerde graven met erfgoedwaarde, zonder concessie en van een persoon die niet historisch belangrijk was, hergebruikt worden door Gentenaars. Bedoeling is dan dat zij – in overleg met Erfgoed en de stad – het graf laten restaureren. In ruil krijgen ze dan een gratis concessie voor 50 jaar die start op de dag van hun overlijden. Zo’n concessie kost anders 6.500 euro.

“Maar voortaan kan je ook graven die al gerestaureerd zijn hergebruiken”, legt Bracke uit. “Vorig jaar hebben wij bijvoorbeeld een grote renovatie op de heuvel van Campo Santo laten uitvoeren, waarbij 70 graven tegelijk zijn aangepakt, voor een half miljoen euro. Dat zijn allemaal graven zonder concessiehouder. Het zou jammer zijn dat ze opnieuw verloederen, en de beste manier om dat tegen te gaan is ze te hergebruiken, zodat familieleden de graven onderhouden.”

Extra naamplaat

“Maar het kan evengoed om een graf op een andere begraafplaats gaan. Als iemand interesse heeft in een bepaald graf, kunnen we nagaan of daar nog een concessie op rust. Is dat niet zo, dan komt het in aanmerking voor hergebruik. Ook hier zal dan – net als bij de graven die wel nog gerestaureerd moeten worden – gekeken worden waar respectvol de naamplaat van de nieuwe concessiehouders kan komen. Want de namen van de oorspronkelijke overledenen blijven sowieso ook staan. Wie een gerestaureerd graf wil hergebruiken, kan dat niet gratis, en zal dus wel 6.500 euro voor 50 jaar moeten betalen.”

Het systeem van hergebruik is een succes te noemen, al gaat het niet om ‘spectaculaire’ cijfers. Voor hergebruik met restauratie zijn al 2 graven volledig hersteld, 2 andere dossiers zijn goedgekeurd, en de herstellingen zijn bezig, nog 2 dossiers moeten langs de gemeenteraad passeren, en nog eens 2 zijn ‘in onderzoek’. Voor de nieuwe mogelijkheid om een al gerestaureerd graf te hergebruiken, zijn er al 2 aanvragers. Voor het systeem van meters en peters van graven zijn al 30 dossiers goedgekeurd, en lopen er nog 2 aanvragen.

