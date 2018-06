Ook op deze plekken ambiance verzekerd 15 juni 2018

02u44 1

WETTEREN

De vzw Good Mood Events slaat haar tenten op aan het Felix Beernaertsplein en alle matchen van de Rode Duivels worden op groot scherm vertoond. Het festivalplein is open één uur voor de match en tot 23 uur 's avonds. Meer info op de Facebookeventpagina WK Wetteren.





GENT

In de Holy Food Market aan de Ottogracht zullen alle matchen uitgezonden worden, meer info via holyfoodmarket.be of hun Facebookpagina.Café De Karper op de Kortrijksesteenweg zendt alle matchen uit.





In café Den Turk, rechtover het stadhuis, maakt zijn bovenverdieping vrij om een groot scherm te plaatsen.





Op Dok Noord, op de splitsing van de Koopvaardijlaan en de Afrikalaan zullen alle matchen van de Rode Duivels te zien zijn. Meer info daarover vind je op www.doknoord.be.





Voor de Rode Duivels op het strand moet je niet ver zoeken. Zebra Beach, in de Zebrastraat, combineert het strand en terras met de matchen van onze Belgen. Info via http://www.zebrabeach.be/wk2018.





OOSTAKKER

Ook de Gentse Zomer, op het kasteeldomein van Slotendries, doet mee aan de Duivelsgekte. Meer info via: http://www.gentsezomer.be.





BEERVELDE

Een heus WK-dorp vind je op het domein D'Heyboght. 'Beervelde Voetbalt' zendt alle matchen uit van de Rode Duivels, en de finale waarin hopelijk onze Duivels terechtkomen. Voor meer info kan je terecht op hun Facebookpagina 'Beervelde Voetbalt'.