Ook Oostakker krijgt een hondenlosloopweide Erik De Troyer

05 februari 2019

14u54 0 Gent De stad maakt werk van een hondenlosloopweide in Oostakker. Er zijn vandaag al 37 van die lappen grond waar hondenbaasjes hun dieren mogen bevrijden van de halsband. Maar Oostakker moet het nog zonder stellen.

Gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem (N-VA) vroeg wanneer Oostakker aan de beurt was. “Hondenlosloopweides voorzien in een groeiende behoefte van de Gentenaars om hun huisdier zonder leiband in een veilige omgeving uit te laten”, legt schepen van milieu Tine Heyse (Groen) uit. “De stad Gent wil een optimale spreiding van de losloopweides bekomen. We hanteren hiervoor een streefdoel van 1 losloopweide per wijk, voor de 25 wijken, met prioriteit voor de dichtbebouwde wijken uit de kern. Momenteel is er nog geen hondenlosloopweide in Oostakker. Het is een zeer terechte vraag die door onze diensten zal worden meegenomen in de actualisering van de hondeninfrastructuur. We zoeken naar opportuniteiten in Oostakker”, klinkt het.

Aangezien de zoektocht naar een geschikte lap grond nog moet beginnen is er momenteel geen timing bekend.

