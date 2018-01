Ook lijstvorming CD&V verloopt moeizaam 29 januari 2018

Dat de lijstvorming bij de Gentse CD&V niet loopt zoals het hoort, noemde gastspreker en voormalig Europees president Herman Van Rompuy een 'understatement van jewelste' op de nieuwjaarsreceptie gisteren. Ook lijstrekker Mieke Van Hecke geeft toe dat er nog werk is. "We zijn niet beschaamd om te zeggen dat de lijstvorming moeizaam verloopt. We hebben meer kandidaten dan plaatsen op de lijst en willen een goeie mix", zegt lijsttrekker Van Hecke. Daarnaast wil ze ook verkiesbare plaatsen vrijhouden voor een wit konijn zoals Open Vld er eentje uit de hoed toverde met Manuel Gonzalez, voormalig woordvoerder van de Gentse politie. "We praten inderdaad nog met enkele markante kandidaten", geeft Mieke toe. "Op 24 maart houden we een congres en willen we de eerste twaalf en laatste vijf namen bekend maken." Of Veli Yüksel de tweede plaats krijgt of Filip Van Laecke, is nog een goed bewaard geheim. Op de nieuwjaarsreceptie stonden ze broederlijk naast elkaar. (DVL)