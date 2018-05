Ook Ledeberg zet groot scherm 23 mei 2018

Ook in Ledeberg zullen de matchen van de Rode Duivels te volgen zijn op groot scherm. Er komt een 'megascherm' in de Theaterzaal van het vernieuwde dienstencentrum op Ledeberg-plein. De toegang zal gratis zijn. Het is de dekenij Ledeberg die het evenement op poten zet.





Het feest start op 18 juni vanaf 15 uur voor België - Panama, op 23 juni vanaf 12 uur voor België - Tunesië, en op 28 juni vanaf 18 uur voor Engeland - België. (VDS)