Ook laatste bomen Wielewaalpark moeten weg Sabine Van Damme

12 december 2018

17u47 0 Gent Nadat vorige zaterdag 2 bomen omwaaiden in het Wielewaalpark, blijkt nu dat alle bomen daar weg moeten. Het voorbije weekend werden al 36 populieren gerooid, maar nu moeten ook de laatste 20 weg, omdat ze niet meer beschut staan en dus ook kunnen omvallen.

De Wielewaalstraat bleef zaterdag de hele namiddag afgesloten om de twee omgewaaide bomen op te ruimen. Ze maakten deel uit van een rij populieren aan de rand van het park. Terwijl de brandweer de omgevallen bomen verzaagde, bekeken een expert en de groendienst ook de andere populieren, nog 34 stuks die in drie rijen stonden aan de rand van het park. Al snel bleek dat ze allemaal rot waren, en grotendeels hol vanbinnen. Het gevaar dat er nog bomen zouden omwaaien was reëel. En dus werden ze allemaal omgelegd. Ze waren om en bij de 35 meter hoog met een stamomtrek van anderhalve meter, en dus ‘kaprijp’, zoals dat dan heet. Eigenlijk stonden ze zelfs al op de planning van de Groendienst om gerooid te worden.

Vandaag controleerde de Groendienst ook de toestand van de andere 20 bomen, dieper in het parkje. Die groeien in bosverband, waardoor ze minder stevige wortels hebben. Voor hun stabiliteit rekenden ze op de beschutting door andere bomen. Maar nu de drie rijen populieren weg zijn, staan de overblijvende bomen veel meer bloot aan de wind. Het gevaar bestaat dus dat ook zij omvallen. En daarom zullen ook die 20 populieren morgen (donderdag dus) gerooid worden.

In januari zal een aannemer alle gerooide bomen opruimen, en nog dit plantseizoen, dus ten laatste half april 2019, komen er nieuwe bomen in het park. “Bomen zijn nodig en waardevol in een stad”, zegt openbaar groen-schepen Rudy Coddens. “In het Wielewaalpark worden ze dus zeker ook vervangen.” De Groendienst kiest voor verschillende soorten inheemse loofbomen. Aan de rand komen ook bloeiende struiken zoals meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos of hazelaar.

Meer over Groendienst

Wielewaalpark

milieu