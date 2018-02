Ook jeugdtrainer uit Drongen moet uit buurt van minderjarigen blijven 20 februari 2018

Ook een voetbaltrainer uit Drongen is gisteren veroordeeld tot één jaar cel met uitstel en 600 euro boete voor het bezitten van kinderporno. Er werd een onderzoek geopend naar het onlinegedrag van de man na enkele meldingen van verdacht gedrag met minderjarigen. In 1995 al stond hij terecht voor gelijkaardige handelingen met een 13-jarige. Het onderzoek wees uit dat de man erg actief is in de kinderpornografische sector. Er werden beelden aangetroffen op zijn iPad, en hij surfte op sites die drukbezocht worden door pedofielen. "En uw chatgesprekken met enkele van uw spelertjes doen mijn wenkbrauwen fronsen", stelde rechter Anthony Van Mol tijdens de behandeling.





Door de veroordeling moet de Drongenaar alle contact met minderjarigen mijden, of zijn celstraf wordt effectief. Zijn taken in het jeugdvoetbal behoren daarmee dus meteen tot het verleden. De veroordeelde moet ook begeleiding volgen. (OSG)