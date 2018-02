Ook Ivago mag GAS-boetes voor sluikstorten schrijven 21 februari 2018

Binnenkort zullen ook de mensen van Ivago zelf GAS-boetes mogen uitschrijven voor sluikstorters. Concreet gaat het om vier planners die de ploegen van Ivago aansturen. Toch gaat Ivago nu niet zelf controleurs op pad sturen. De bevoegdheid zal gebruikt worden op momenten dat ploegen een sluikstort aantreffen en er geen vaststellers van de gemeenschapswacht beschikbaar zijn, bijvoorbeeld 's avonds of tijdens het weekend. De GAS-boetes van Ivago gaan dan naar de GAS-ambtenaar van de stad, die zal beslissen of de sluikstorter in kwestie effectief een boete krijgt. (VDS)