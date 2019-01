Ook in Gent klachten over stinkend leidingwater Erik De Troyer

04 januari 2019

Na Antwerpen zijn er ook in Gent klachten opgedoken over stinkend leidingwater. Het water heeft een onaangename metaalachtige geur. De reden moet een heel eind van Gent gezocht worden, namelijk in het Albertkanaal. Daar zijn algen in het water opgedoken. Die algen werden een handje geholpen door de warme zomer. Bovendien zonk daar recent een binnenschip met ammonium aan boord en dat is net voeding voor die algen. De algen worden bestreden maar dat veroorzaakt volgens Farys net de onaangename geur en smaak. “Typisch is dat er reeds bij erg lage concentraties van dergelijke stoffen geur- en smaakproblemen optreden. Schadelijk voor de gezondheid zijn deze stoffen bij dergelijke lage concentraties niet”, klinkt het bij Farys.

De hinder zal vermoedelijk nog een tijdje duren, maar hoe lang hangt af van de weersomstandigheden. Water-Link, de leverancier van het water, bekijkt of er aanpassingen mogelijk zijn aan de zuiveringsinstallaties.

Vooral in Oostakker en omgeving zijn er klachten. Daar waren de voorbije jaren tal van problemen met het leidingwater.