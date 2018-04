Ook hermelijn en hazelworm dol op Gent ARTEVELDESTAD HUISVEST MEER DAN 80 BEDREIGDE DIER- EN PLANTSOORTEN SABINE VAN DAMME

20 april 2018

02u30 0 Gent Uit een 'soortenplan' dat de stad Gent liet opmaken, blijkt dat in de Arteveldestad meer dan 80 dier- en plantensoorten te vinden zijn die op Vlaams en Oost-Vlaams niveau worden bestempeld als 'soorten die het moeilijk hebben'. Vooral de Bourgoyen-Ossemeersen blijkt een hotspot.

Het is stadsecoloog Geert Heyneman die het Gentse soortenplan heeft opgemaakt. "Uiteraard ben ik die beesten niet één voor één eigenhandig gaan zoeken", stelt hij. "Ik heb mij gebaseerd op bestaande databases zoals waarnemingen.be, en op waarnemingen van Natuurpunt. Dan heb ik die vergeleken met de zogenaamde 'rode' lijsten op provinciaal, Vlaams en zelfs Europees niveau. Wat blijkt? Meer dan 80 bedreigde soorten zijn hier bij ons terug te vinden. Nu we dat weten, kunnen we aan de slag om te kijken wat we kunnen doen om het die soorten makkelijker te maken, om hen hier te ondersteunen."





Hotspot

Wat erg opvalt op het soortenplan van Heyneman, is dat liefst 50 soorten van de rode lijst terug te vinden zijn in natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen. "Dat is inderdaad dé hotspot van Gent" zegt hij. "Het gaat dan onder meer over vlinders, libellen, sprinkhanen, planten en broedvogels. In de Bourgoyen zitten ook al zeker dwergmuizen en dwergspitsmuizen, maar ook moerassprinkhanen en het dertienstippelig lieveheersbeestje. Ook hazelwormen, hermelijnen en bunzingen kan je er tegenkomen, net als zeldzame broedvogels zoals de grutto."





Nog opmerkelijk: het Kluizendok in het havengebied heeft ook een heel diverse fauna en flora. "Dat toont aan dat zelfs tijdelijke natuurgebieden heel erg waardevol zijn. Het Kluizendok ligt nu nog deels braak, maar zal in de toekomst helemaal ontwikkeld worden. Maar ook voor tijdelijke natuur moet dus zorg worden gedragen." Aan het Kluizendok zitten onder meer hermelijnen, graspiepers en ringmussen, maar ook patrijzen en tweestippelige lieveheersbeestjes. 'Ruimte' is dus belangrijk. Hoe groter een gebied, hoe meer kans op soorten.





Sint-Baafs

Ook andere, soms onverwachte, locaties zijn belangrijk voor dieren die het moeilijk hebben. "Zo hebben we in het Gentse heel wat vleermuizensoorten ontdekt. Onder meer in de Sint-Baafsabdij maken ze het gezellig." Maar het gaat niet alleen over dieren, ook planten gedijen goed in Gent. Op de vele Gentse kaaimuren bijvoorbeeld, groeit zeldzame vegetatie. Een mooi voorbeeld is de blaasvaren, elders zeldzaam, maar in Gent ruim aanwezig. Het is dus belangrijk kaaimuren als habitat goed te bewaren en te beheren. Dat houdt in: behoud van mossen, varens en andere kruidachtigen en het op tijd selectief verwijderen van 'houtachtigen' (bomen en struiken) die de muur doen barsten als ze uitgroeien. Zo wordt vermeden dat de muur moet gerestaureerd en hervoegd worden, wat niet helpt voor het behoud van varens.