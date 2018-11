Ook Gents sorteercentrum bpost staakt En daarom krijgt u morgen in de krant nieuws uit een ruimere regio Sabine Van Damme

07 november 2018

11u11 2 Gent Bpost staakt, tegen de werkdruk en de hervormingen in het bedrijf. Ook aan het Gentse sorteercentrum Gent X staat een stakerspiket. Het maakt dat de krantenbedeling morgen bemoeilijkt zal worden.

Er zijn te weinig postbodes, waardoor niet alle post op tijd bedeeld kan worden. Geboortekaartjes en zelfs rouwbrieven komen daardoor soms gewoon te laat toe. Maar het zijn dan wel de postbodes die de grieven van de boze mensen naar het hoofd geslingerd krijgen. Bovendien zullen de werknemers van bpost in de toekomst verlof moeten nemen op vastgelegde tijdstippen, ook een maatregel waar ze niet mee akkoord gaan. En dus wordt er gestaakt.

Vandaag liggen de sorteercentra plat, morgen de transporteurs, vrijdag staken de postbodes, en maandag en dinsdag staakt al de rest. Krijgen de vakbonden dan nog geen gehoor, dan wordt de hele vijfdaagse actie nog eens herhaald.

Om, ondanks de staking bij bpost, toch op tijd een papieren krant bij u in de bus te krijgen, krijgt u morgen nieuws uit meerdere regio’s aangeboden. Vrijdag en zaterdag maken we terug gewone kranten, per regio.