Ook Gent-Zuid krijgt een eigen wandelvoetbalclub: wie loopt krijgt vrije trap tegen Erik De Troyer

29 maart 2019

18u30 0

Binnenkort wordt wandelvoetbal gespeeld in het Koning Albertpark. Dat is een variant op traditioneel voetbal maar dan specifiek voor senioren. Er zijn een aantal bijzondere regels. Zo mag er niet gelopen worden. Wie toch loopt, krijgt een vrije trap tegen. Verder zijn het veld en de goals kleiner, duren de wedstrijden korter, mag de bal niet hoger worden gespeeld dan heuphoogte. Contact tussen spelers is verboden en dames en heren spelen in één team met 4 tot 7 spelers. Er mag ook onbeperkt gewisseld worden.

Eerder kreeg de wijk Nieuw-Gent al een eerste wandelvoetbalclub. Nu volgt er ook een club voor senioren uit Gent-Zuid. Enkel 55-plussers kunnen zich aansluiten.

“Met wandelvoetbal willen we een brug slaan naar de groeiende groep senioren in Gent-Zuid. Het is een ideale formule om hen aan het bewegen te krijgen, maar ook om hen samen te brengen. De sfeer in de kantine is even belangrijk als wat op het veld gebeurt”, zegt schepen van sociaal beleid Rudy Coddens (sp.a).