Ooit al op Chandler, Phoebe of Joey willen lijken? Gent krijgt het ultieme (verkleed)feestje voor Friends-fans Sam Ooghe

07 maart 2019

15u54 9 Gent Friends-kijkers uit Gent en omstreken houden maar beter 29 maart vrij in hun agenda, want dan organiseert Sioux het ultieme feestje voor fans van de hitserie. Verkleden is niet verplicht, maar zeker niet verboden.

Dat de Friends-mania in Gent nog steeds leeft, werd vorige maand erg duidelijk. Organisator Rutger Goeminne had zijn quiz over de hitserie in de Vooruit nog maar net aangekondigd, of alle plekjes waren al volzet. Teleurgestelde fans smeekten sindsdien op de Facebookpagina tevergeefs om een tweede quiz.

Maar die komt er niet. Wél komt er deze maand een ander snoepje voor de fans: een ultiem Friends-feestje, georganiseerd in en door danscafé Sioux. Op 29 maart is iedereen er vanaf 23 uur welkom op de Friends Night. Dat ‘I'll be there for you’ door de boxen zal schallen, spreekt voor zich. Maar de organisatie kondigt ook heel wat andere hits aan, zowel uit de serie als uit de jaren 90. Denk aan the Spice Girls, TLC, No Doubt, Will Smith, R.E.M. en Britney Spears.

Daarbij vraagt de organisatie ook om verkleed te komen. Verplicht is dat niet, maar het wordt wel ‘encouraged’, zo klinkt het. Meteen moet op 29 maart dus duidelijk worden wie in Gent de beste Gunther of Janice is. En bonuspunten gaan natuurlijk naar wie het broer-en-zus-dansje van Ross en Monica kan voltooien.

Alle info vind je op het Facebookevenement van het feestje. Een ticket kost vijf euro en kan je enkel aan de kassa kopen.