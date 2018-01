OOG is verhuisd 02u41 0

Het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) is verhuisd, en is nu terug te vinden in het Administratief Centrum Zuid, in de buurt van het loket Bouwen. Bij de OOG kunnen alle Gentse (kandidaat-)ondernemers terecht voor gratis advies over pakweg bedrijfsruimtes, premies, vergunningen, regelgevingen en veel meer. Het OOG probeert vragen onmiddellijk te beantwoorden, of verwijst door naar de juiste dienst of overheid. Het Gentse OOG bestaat nu 7 jaar en heeft al meer dan 17.000 klanten geholpen. (VDS)