Ontwerp voor Heilig Hartplein bekend, maar nog even geheim 28 april 2018

De stad Gent en het stadsontwikkelingsbedrijf hebben een winnend ontwerp gekozen voor het Heilig Hartplein in deelgemeente Sint-Amandsberg. Hoe het er precies zal uitzien blijft nog even geheim, want de buurt moet nog de kans krijgen het eerst te zien. De winnaar van de ontwerpwedstrijd is het team De Smet-Vermeulen uit Gent. "Volgende week gaan we al aan tafel zitten met een aantal partijen uit de buurt", zegt schepen van stadsontwikkeing Sven Taeldeman (sp.a). "De grote lijnen staan vast, maar bijsturing is nog mogelijk. We kijken ook uit naar parkeerplaatsen in de buurt ter compensatie voor de plaatsen die verdwijnen op het plein. Niet alleen het plein wordt onder handen genomen. We bekijken ook welke nieuwe functie de kerk kan krijgen en ook de pastorij wordt onder handen genomen."





