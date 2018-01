Ontsnapte varkens op de baan 19 januari 2018

Wie gisteren door Hertooiebos in Zwijnaarde moest rijden, kon maar beter opletten: drie varkens waren ontsnapt uit hun weide en liepen over de straat. Een grappig zicht, maar vooral een gevaarlijke situatie voor automobilisten. Uiteindelijk hielden de varkens halt bij een doodlopend weggetje, in de buurt van het Technologiepark. Daar konden enkele buurtbewoners ze van de straat weghouden met wat brood en fruit. De ontsnapte varkens blijken recidivisten. Eerder deze week liepen ze ook al over de straten. In het afgelopen jaar moet het al minstens vier keer gebeurd zijn. "Mijn varkens worden telkens opzettelijk vrijgelaten", meent de eigenaar van de dieren. "Mijn afsluiting is al verschillende keren ingetrapt. En ik mag geen stroom plaatsen, want achter mijn eigendom ligt een wandelpad." Met de hulp van de politie geraakten de varkens terug in hun stal. De eigenaar wil zijn dieren kwijt aan een boerderij, maar vond vooralsnog geen geïnteresseerden. Wie de dieren wil overnemen, kan terecht in Hertooiebos, op het nummer 36. (OSG)