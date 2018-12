Ontslag Vld-voorzitter Mick Daman geëist



Sabine Van Damme

17 december 2018

19u03 0 Gent Na het debacle van afgelopen weekend, waarbij ‘het bestuur’ van Open Vld zelf hun meest ervaren schepen wegstemde, ligt het ontslag van voorzitter Mick Daman op tafel.

Het is intussen duidelijk dat de kandidatuur van Sami Souguir zo lang mogelijk werd stilgehouden, en dat Daman zelf heeft rondgebeld om bestuursleden te ronselen die voor Sami Souguir zouden stemmen. Aangezien de stemming niet op het programma stond, deden andere kandidaten dat niet. Bestuursleden van Open Vld geven op Facebeook nu openlijk toe dat ze zijn gebeld door Daman, terwijl een voorzitter van een partij onafhankelijk hoort te zijn. Anders dan standaard droeg Daman op de bestuursvergadering niet één kandidaat voor, maar liet hij compleet onverwacht een stemming tussen twee kandidaten plaatsvinden. Souguir wist op dat moment perfect wie aanwezig was en dat hij kans maakte de stemming te winnen. Uiteraard trok hij zijn kandidatuur niet terug, voor hem was het nu of nooit. De positie van Daman is dus onhoudbaar geworden binnen de partij. Of hij zelf zal opstappen of de deur gewezen zal worden, valt af te wachten.

Ondertussen startte de gemeenteraad met een minutenlang applaus voor schepen Christophe Peeters, die opzij gezet werd.