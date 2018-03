Ontdek verborgen parel in Veldstraat STADSPALEIS D'HANE STEENHUYSE OPENT DEUREN YANNICK DE SPIEGELEIR

30 maart 2018

02u50 0 Gent Koning Louis XVIII verbleef er, maar vanaf dit weekend is het uw beurt om rond te dwalen in Hotel d'Hane Steenhuyse in de Veldstraat. Het stadspaleis is drie dagen per week open voor het publiek.

Kleurrijke salons, kunstig meubilair, weelderig behang én zinnenprikkelende muurschilderingen. Er wordt niet spaarzaam omgesprongen met superlatieven als het over Hotel d'Hane Steenhuyse gaat. Net als het Belfort, het Gravensteen of het stadhuis is het stadspaleis één van de zeven Historische Huizen die beheerd worden door de stad Gent.





Pop-up

"Maar ondanks zijn grandeur is het één van de best bewaarde geheimen van Gent", zegt schepen van cultuur Annelies Storms (sp.a). Daar willen de stad en Historische Huizen maar al te graag verandering in brengen. Vorige zomer was er al de pop-up in de tuin in samenwerking met Eat Love. "Het blijft onze grote droom hier een cultureel koffiehuis te openen. Het beheersplan is in opmaak", zegt Storms.





Wie zo lang niet kan wachten, kan vanaf vandaag het stadspaleis uit de achttiende eeuw elke vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddag gratis verkennen. Op de benedenverdieping wachten de ontvangstruimten met de weelderige salons aan de voorzijde, en aan de achterzijde een balzaal, het koningssalon en de eetkamer van de familie. Op de bovenverdiepingen dwaal je rond in een intiemere sfeer. De voormalige privé-appartementen met slaapkamers, boudoirs en kabinetten vormen een waar labyrint.





Een team van Historische Huizen stoomde het prachtige gebouw de afgelopen drie maanden klaar. Om de belevingswaarde te vergroten, werden voorwerpen geleend uit het Design Museum, het STAM, het Museum voor Schone Kunsten en De wereld van Kina, maar er staan ook nieuwe objecten opgesteld. "Zo voelt het aan alsof de graaf en gravin hier gisteren nog woonden", zegt schepen Storms.





Bloemen

Voor het openingsweekend schakelt Historische Huizen Gent bovendien de bloemenpracht in van de Gentse Floraliën. De Gentse onderneemster Paulien Verhaest brengt met Blommm de eerst biologische voorjaarsbloemen recht van het veld naar de vazen in d'Hane Steenhuyse. Een ander lokaal streekproduct dat de komende dagen de kans krijgt om te schitteren is de Gentse azalea.





Hotel d'Hane Steenhuyse kan individueel bezocht worden elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14 en 18 uur. Voor je bezoek kan je een vrije bijdrage leveren. Iedere vrijdag en zaterdag is er ook een gegidste rondleiding vanaf 14.30 uur waarbij je kan aansluiten. Tickets kosten 6 euro en zijn verkrijgbaar via tickets@uitbureau.be of het nummer





09/233.77.88.