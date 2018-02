Online-aanmeldingen secundair afgerond 27 februari 2018

02u50 0

De nieuwe elektronische aanmeldingsprocedure voor het secundair onderwijs is vorige week afgerond. Het aanmeldingssysteem vermijdt fysieke wachtrijen aan de schoolpoorten en verdeelt de vrije plaatsen objectief en transparant. Inschrijven kan ook nog na de aanmeldingsperiode vanaf 3 of 5 maart, maar dan enkel in de scholen waar op dat ogenblik nog plaats is. "Met de verantwoordelijken van de verschillende netten werd samengekomen om de resultaten van de test te bespreken. Zij bekijken nu met de scholen of bijkomende capaciteitsuitbreidingen nodig en mogelijk zijn", zegt schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen). De definitieve resultaten van de procedure worden wellicht eind deze week bekendgemaakt.





(YDS)