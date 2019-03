Ongezellig wonen weegt op gelukbeleving Oost-Vlamingen Yannick De Spiegeleir

15 maart 2019

19u14 0 Gent Wonen heeft een belangrijke impact op geluk. Oost-Vlamingen zijn best gelukkig met hun woning, en ook met hun leven in het algemeen, hun buurt en hun buren. Toch scoort de regio bij de slechtsten van Vlaanderen op de algemene gelukbeleving van de woning. Dat blijkt uit een marktonderzoek van Reynaers Aluminium uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau bij een steekproef van 1.000 Belgen.

De verschillen in woongeluk op provinciaal niveau blijken in belangrijke mate aangestuurd door de verstedelijking, het al dan niet eigenaar zijn van een woonst en last but not least de beleving van de woning op het vlak van gezelligheid, comfort en welzijn. Dat laatste is waar het schoentje bij de Oost-Vlamingen het meest knelt: Oost-Vlamingen scoren beduidend lager in gezellig wonen dan elders in Vlaanderen.

Van alle Vlaamse provincies, zijn de inwoners van West-Vlaanderen het gelukkigst met hun woning, bijna 71% geeft hun woonst een 8 of meer op 10. Daarna volgen de Limburgers (67%) en Vlaams-Brabanders (66%). Deze top drie trekt zich volledig door voor andere belangrijke factoren zoals geluk in het algemeen, buurtgeluk en burengeluk. Oost-Vlaanderen heeft samen met Antwerpen een opvallend lagere gelukscore wat betreft de beleving van hun woning: minder dan 2 op 3 geeft zijn of haar woning een gelukscore van 8 of meer op 10.

Wie gezellig woont is gelukkiger

Uit het onderzoek blijkt dat de beleving van de woning nauw samenhangt met geluk. Vooral gezelligheid in huis samenhangt met het geluksgevoel. Daarnaast is het essentieel dat men in de woning tot rust kankomen. 76% van de mensen die bovengemiddeld gelukkig zijn, geven aan thuis volledig te ontspannen.

Hoewel Oost-Vlamingen aangeven dat ze best comfortabel leven in hun woning (75%), spenderen de bewoners op Vlaams niveau opvallend het minste aandacht aan een warm en knus huis. Bijna een vijfde vindt het aanzien van de woning veel belangrijker en bijna een kwart verkiest een functioneel interieur boven gezelligheid. Vooral deze cijfers verklaren waarom Oost-Vlaanderen een minder hoge gelukscore vertoont dan de meeste Vlaamse provincies.

Combinatie appartement én stad scoort slechtst in gelukbeleving

Bijna de helft van de Vlamingen die ongelukkig zijn met hun buurt en bijna twee op drie die ongelukkig zijn met hun woning woont in een stad. Het feit dat 3 op 10 van de bevraagde Oost-Vlamingen zegt op het platteland of een landelijke omgeving te wonen correleert dus in grote mate met hun gelukbeleving.

Hetzelfde gaat op voor het type bewoning. Bijna een vierde van de Belgen die het gelukkigst in het leven staan en ook bovengemiddeld tevreden zijn met hun woning, buurt en buren woont in een open bebouwing. Voor de provincie Oost-Vlaanderen gaf ruim 1 op 3 van de deelnemers aan het onderzoek aan in een open bebouwing te wonen. Slechts 14% van hen woont in een appartement, wat mee hun gelukpercentage bepaalt.