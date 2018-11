Ongeval op Kortrijksesteenweg: één lichtgewonde Jeffrey Dujardin

14 november 2018

17u55 0

Op de Kortrijksesteenweg in Gent is woensdagochtend om 9.55 uur een ongeval gebeurd. Twee voertuigen raakten betrokken bij een aanrijdingen. In de ene wagen zat een 32-jarige vrouw uit Gavere aan het stuur, zij kwam er zonder kleerscheuren vanaf. In de andere wagen zat een 29-jarige man uit De Pinte, hij werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kwam ter plekke om de rijbaan vrij te maken van brokstukken.