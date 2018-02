Ongeval op de fly-over in Gent 12 februari 2018

Bij een ongeval op het viaduct aan de B401 in Gent was één rijstrook lange tijd versperd na een botsing tussen drie wagens. Het ongeval gebeurde zaterdagmiddag rond 15 uur op de B401 richting Gent Zuid. Er vielen geen gewonden. Het bleef beperkt tot blikschade, er lagen wel brokstukken verspreid over het wegdek. Maar er was weinig hinder voor het verkeer. De weg was een uurtje later vrijgemaakt voor het verkeer. (DJG)