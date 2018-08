Ongeval met één lichtgewonde 23 augustus 2018

02u45 0 Gent Op de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem is woensdagmiddag om 11.50 uur een ongeval gebeurd in de richting van Gent, ter hoogte van de Light Gallery.

Een zwarte Peugeot werd in de flank geraakt door een Smart. Er was voornamelijk veel stoffelijke schade, de Smart reed frontaal in op de Peugeot waardoor de voorkant van de kleine Smart een serieuze klap kreeg.





De zijkant van de Peugeot was volledig ingedeukt. De bestuurder van de zwarte Peugeot werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht, de bestuurder van de Smart kwam er vanaf zonder verwondingen. Er was toch wel zware hinder richting Gent. Beide rijvakken waren afgesloten doordat brokstukken verspreid lagen over het wegdek.





Het verkeer moest langs de berm en het fietspad rijden waardoor er wat vertraging was. (DJG)