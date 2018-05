Ongeval dwarsboomt cashless betalen Gent Smaakt 11 mei 2018

02u30 0 Gent Het culinaire openluchtfestival Gent Smaakt bracht de voorbije dagen alweer een massa volk op de been. Wie cashless wou betalen, was er echter aan voor de moeite. De zaakvoerder van het betaalsysteem Cashfree raakte woensdagochtend betrokken in een ernstig verkeersongeval waardoor de tablets voor het systeem niet tijdig geleverd konden worden.

Gelukkig konden de bezoekers en standhouders terugvallen op de Stropkes: de jetons van Gent Smaakt. Die gingen duchtig over de toonbank. Aan de Foodtruck van Brasserie Bridge was het een komen en gaan voor de Gentsche Stoverije met lever, niertjes en peperkoek van chef Yoeri Labie. Zowel Vlamingen als toeristen schoven aan om te proeven van het streekgerecht.





"Zo'n culinair festival is een aangename afwisseling met de keuken van het restaurant, al moeten mijn collega's daar nu wel alle zeilen bijzetten, want onze brasserie blijft gewoon open tijdens Gent Smaakt", zegt Labie.





Ideale familieuitstap

Even verderop geniet Alain Uyttenhove uit Landegem van een portie balletjes in tomatensaus van Alice.





"Dit is een ideale familieuitstap met het mooie weer. Bovendien kan je van zoveel verschillende dingen proeven. Heerlijk gewoon."





Wie zelf nog eens wil proeven van wat Gent Smaakt te bieden heeft, kan nog tot en met zondag terecht aan de verschillende standjes onder en rond de stadshal.





En het systeem van cashless betalen functioneert intussen weer op volle toeren. (DJG/OSG/YDS)