Ongeval aan Brugse Poort krijgt staartje voor de politierechtbank: beide bestuurders veroordeeld JDG

09 april 2019

14u46 2 Gent De Gentse politierechter heeft twee chauffeurs veroordeeld voor een ongeval tussen twee wagens op het kruispunt van de Rooigemlaan met de Groendreef. De eerste werd veroordeeld voor de aanrijding en voor rijden onder invloed, de tweede omdat zijn wagen niet gekeurd én ingeschreven was.

De feiten vonden plaats op 22 mei 2017. De eerste bestuurder kwam met z’n wagen uit de Groendreef de Rooigemlaan opgereden, zonder voorrang, én knalde tegen de wagen van de tweede. Die raakte lichtgewond.

“Maar de schuld van het ongeval ligt volledig bij de passagier van mijn cliënt”, antwoordde de advocaat van de eerste bestuurder. “Hij was pizza gaan afhalen en had op de terugweg een lifter meegenomen. Een bizarre man bleek al snel: hij ging met z’n volle gewicht op het rechterbeen van mijn cliënt liggen, waardoor die niet op tijd kon stoppen.”

Volgens de meester - die uit het strafdossier voorlas - werd de lifter vlak na het ongeval tegengehouden door de politie. “Hij wou de benen nemen, liet drugs achter én was onder invloed van alcohol. Bovendien had hij geen identiteitspapieren bij zich en reageerde hij weerspannig tegen de politie. Dat sterkt het verhaal van mijn cliënt.”

Maar ook de bestuurder legde na het ongeval een positieve ademtest af. In zijn bloed: 0.83 promille, wat bij een man ongeveer neerkomt op een vijftal alcoholische consumpties. De politierechter legde hem een boete van 2.000 euro en een rijverbod van 15 dagen op.

Geen keuringsbewijs

Ook de bestuurder van de andere wagen moest zich verantwoorden voor de politierechtbank. De man was met zijn nieuwe wagen op weg naar z’n werk, maar die was niet gekeurd of ingeschreven. “De verzekering had ik al in orde gebracht, maar ik moest nog naar de keuring”, vertelde hij de politierechter. Het kostte hem een boete van 240 euro.