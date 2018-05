Ongedeerd na koprol met 90 per uur 24 mei 2018

02u34 0

Een schilder uit Zelzate is gisterennamiddag samen met zijn collega aan de dood ontsnapt na een spectaculair verkeersongeval op de John Kennedylaan in Sint-Kruis-Winkel.





De man voegde rond 16 uur met zijn bestelwagen te snel in na een inhaalmanoeuvre, waardoor hij werd aangetikt.





"Aan een snelheid van 90 kilometer per uur zijn we uiteindelijk over de kop gegaan en wat dieper in de gracht beland", vertelt hij. "Door de adrenaline besefte ik eerst niet zo goed hoeveel geluk we hebben gehad. Maar nu begint het pas echt door te dringen."





Als bij wonder bleven beide inzittenden ongedeerd. "De bomen hebben de klap opgevangen. Anders was het minder goed met ons afgelopen." De bestelwagen moest uiteindelijk met een kraan uit de gracht gehesen worden. De bestuurder van het andere voertuig was erg onder de indruk, maar bleef ook ongedeerd. (JEW)