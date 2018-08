Onderzoek naar gedrag politie tegen bedelaarster 29 augustus 2018

De Genste politie heeft een intern onderzoek opgestart naar een incident met een bedelende vrouw in het stadscentrum. Volgens een ooggetuige zou een patrouille van de Gentse flikken de vrouw zonder aanwijsbare reden tot tweemaal toe hebben weggejaagd. Dat gebeurde vrijdag rond het middaguur, op de hoek van de Mageleinstraat en het Sint-Baafsplein. Bedelen op zich is niet strafbaar op het Gentse grondgebied. Volgens de politie zou de bedelaarster de weg echter versperd hebben voor voetgangers, waardoor die op de rijweg moesten lopen. Dat is wel verboden. Het intern onderzoek, opgevraagd door burgemeester Daniël Termont (sp.a), moet nu uitwijzen wat er precies gebeurd is, en of de patrouille correct handelde. (OSG)