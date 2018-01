Onderzoek naar echtheid Russische kunst MINISTER SVEN GATZ, STAD EN MSK RICHTEN EXPERTENCOMMISSIE OP SABINE VAN DAMME

19 januari 2018

02u32 0 Gent Een groep van experts en kunsthandelaars heeft in een open brief twijfel gezaaid over de echtheid van Russische kunstwerken die sinds oktober in het MSK worden tentoon gesteld. Sinds die brief staat de kunstwereld op zijn kop, ook al is er nergens bewijs dat de werken effectief vals zouden zijn. Minister Gatz, de stad Gent en het MSK zelf willen nu klaarheid over de zaak, en richten een expertencommissie op.

Het Museum voor Schone Kunsten heeft de 26 werken van Russische avant-gardisten in langdurige bruikleen, en voegde ze toe aan de vaste collectie, die in oktober vernieuwd werd. De werken komen van de Brusselse Stichting Dieleghem, waar Igor en Olga Toporovski hun immense collectie van om en bij de 500 werken hebben in ondergebracht. Het MSK handelde als een goede huisvader bij het in bruikleen nemen van de werken - wat in ons land overigens heel vaak gebeurt. "Het museum beoordeelt bruiklenen op basis van vertrouwelijke informatie van de verzamelaar omtrent authenticiteit en bewijs van herkomst. Voorafgaand was er een uitgebreide dialoog met de Stichting en inzage in de herkomst van de werken, waarvan verschillende uit de bekende Pevsner familie komen (die ook een link had met de grote verzamelaar Costakis) en deels aangekocht werden tijdens de Perestroika. De documentatiemappen en de beschrijvingen in het bezit van de Stichting Dieleghem geven een achtergrond over de geschiedenis en authenticiteit van elk van de werken", liet het MSK weten. Een chemisch onderzoek werd niet uitgevoerd. Zoiets gebeurt alleen bij aankoop van werken, als er een commercieel belang is.





Expertencommissie

Maar de beschuldigingen over de valse werken gaan intussen de wereld rond, ook al is er nergens een bewijs dat de stukken vals zouden zijn. Zo'n publieke beschuldiging van een erkend museum is overigens ongezien.





Dus willen de stad, minister Sven Gatz en het MSK zelf nu duidelijkheid, ook al zijn alle procedures voor bruiklenen gevolgd. "Het is niet aan de overheid om te bepalen welke werken in een museum tentoongesteld moeten worden. Maar aangezien de discussie omtrent de echtheid van de collectie van Toporovski grote proporties aanneemt, lijkt het ons raadzaam om snel voor klaarheid te zorgen", aldus minister Gatz. "De expertencommissie zal een aantal kunstwerken van Toporovski onderwerpen aan een technisch materiaalonderzoek. Ik zal hiervoor in de nodige middelen voorzien."





Akkoord met onderzoek

Igor Toporovski van de Stichting Dieleghem gaat overigens akkoord met dat onderzoek. Bovendien had de stichting al twee certificaten voorgelegd van materiaaltechnische analyses uitgevoerd in Frankrijk, voor een kunstwerk van Kandinsky en één van Exter.





Mochten de werken vals blijken te zijn, zullen ze onmiddellijk uit de zalen worden verwijderd. Blijken ze toch echt te zijn, dan rijst de vraag wat de bedoeling van de georchestreerde aanval op het MSK was. Echte Russische avant-garde werken zijn van onschatbare waarde, omdat ze vrij zeldzaam zijn.