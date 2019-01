Ondergrondse parkings krijgen nummerplaatcamera’s Tegen 2021 nergens in Gent nog ticket nodig om te parkeren Erik De Troyer

15 januari 2019

Nog voor de Gentse Feesten zal parking Reep uitgerust worden met nummerplaatcamera’s. Op die manier heeft men dus geen parkeerticket meer nodig. Na de reep zullen ook de andere ondergrondse parkings volgen. Vanaf 2021 behoort het parkeerticket in Gent volledig tot het verleden.

Bovengronds waren de parkeertickets al afgeschaft. Aan de nieuwe parkeerautomaten moet men enkel nog de nummerplaat ingeven. De controleurs kunnen checken welke nummerplaat betaald heeft en welke niet waar door het niet meer nodig is om nog een ticket achter de autoruit te leggen.

Ondergronds daarentegen zijn er wel nog tickets nodig. Wie ooit al eens zo’n ticket kwijt speelde weet ongetwijfeld hoe zuur het is om 35 euro neer te tellen om de parking alsnog te verlaten. Dat hoort binnenkort tot het verleden. De ondergrondse parkings worden uitgerust met ANPR-camera’s zoals er nu ook al staan aan de rand van het autovrij gebied. Die camera’s houden bij wanneer een wagen de parking in reed. Bij het verlaten van de parking moet men enkel de nummerplaat ingeven, betalen... en men kan vertrekken.

De invoering gebeurt niet in alle parkings tegelijk. De parkings worden één na één omgebouwd, zodat de hinder beperkt blijft. De eerste parking waar het nieuwe systeem wordt ingevoerd is Parking Reep. Dat gebeurt nog voor de zomer. Daarna komen ook de andere parkings die beheerd worden door de Stad aan de beurt: eerst Parking Ramen en dan Parking Sint-Pietersplein. Ten laatste in 2021 moeten het parkeerticket in Gent tot het verleden behoren.

De Stad Gent heeft voor de operatie de firma Scheidt & Bachmann aangeduid. Zij zullen de tien jaar oude installaties vervangen. Het gaat dan om nieuwe slagbomen, inritzuilen, betaalautomaten en de ANPR-camera’s.

De nieuwe installatie betekent ook dat het niet langer zal mogelijk zijn om relatief goedkoop voor een lange tijd ondergronds te parkeren. In het verleden gebeurde het al eens dat chauffeurs deden alsof ze hun ticket kwijt waren na een lange tijd ondergronds parkeren. Dat kostte hen dan 35 euro in plaats van pakweg een week lang dagtarief. Met de nummerplaatcamera’s wordt dit onmogelijk.