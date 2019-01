Ondanks vroege uur alcohol, drugs en hoge snelheden in het verkeer Wouter Spillebeen

15u21 2 Gent De Gentse politie heeft zondagochtend tussen 6 uur en 8.30 uur chauffeurs gecontroleerd op alcohol en drugs achter het stuur en overdreven snelheid. Ondanks het vroege uur waren zeven bestuurders onder invloed van alcohol en testte een chauffeur positief voor drugs.

De politie stelde zich op aan het Zuidpark ter hoogte van de Gustaaf Callierlaan en de Franklin Rooseveltlaan. Ze onderwierpen 129 chauffeurs door middel van sampling aan een alcoholtesttest. Vier van hen hadden het resultaat ‘positief’ en moesten hun auto zes uur laten staan. Drie chauffeurs hadden het resultaat ‘alarm’ en moesten hun rijbewijs voor drie uur afgeven. 5,4 procent van de chauffeurs reed dus onder invloed. Daarnaast nam de politie ook zeven speekseltesten af. Een bestuurder tekende positief en moest zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen inleveren.

Meer controles volgen

De politie mat ook de snelheid van passanten en de resultaten zijn niet hoopgevend. Van de 93 wagens die passeerden, waren er 21 in overtreding. Een laagvlieger reed zelfs aan 107 kilometer per uur door de Gustaaf Callierlaan en de Franklin Rooseveltlaan, meer dan het dubbele van de toegestane 50 kilometer per uur. Zijn rijbewijs is onmiddellijk ingetrokken.

“We moeten blijven inzetten op controleacties gericht op alcohol, drugs en snelheid. In de nabije toekomst zal de verkeersdienst van Lokale Politie Gent samen met andere diensten van ons korps controles blijven houden”, waarschuwt de politie.