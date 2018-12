Ondanks veiligheidsnetten: stuk beton stort door dak van bus De Lijn aan viaduct E17 Erik De Troyer HA

19 december 2018

10u43

Voor de zoveelste keer is er een brokstuk van het E17-viaduct in Gentbrugge gevallen. Deze keer viel het brokstuk dwars door het dakraam van een bus van De Lijn. "Het is levensgevaarlijk geworden om nog langer onder dat viaduct te wandelen of te fietsen", zegt sp.a-parlementslid Joris Vandenbroucke.

De beelden werden deze ochtend gemaakt. Heel wat bussen van De Lijn worden elke nacht onder het viaduct gestald. De voorbije maanden waren er tal van meldingen van brokstukken die naar beneden vielen. Daarom liet het Agentschap Wegen en Verkeer de brug ‘aftikken’. Er werden zelfs netten opgehangen op de plaatsen met het grootste risico. Maar er blijven maar stukken vallen van het vijftig jaar oude bouwwerk.



“Zo’n dakraam is stevig materiaal, dus het moet om een aanzienlijk stuk beton geweest zijn”, zegt Vandenbroucke, die de foto’s verspreidde via sociale media. De bus wou net de stelplaats verlaten toen het brokstuk door het dak stortte. De chauffeur raakte niet gewond en er waren geen andere mensen op de bus.



De fiets- en voetpaden onder het E17-viaduct van #gentbrugge zijn levensgevaarlijk. Zoveel is duidelijk nadat een stuk beton door het dak van een bus van @delijn is gevallen. @BenWeyts en @wegenenverkeer moeten dringende maatregelen nemen. pic.twitter.com/kOzxb3ywWj Joris Vandenbroucke(@ JorisVDBroucke) link

Overleg

Sylvie Syryn, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, bevestigt het incident. Een sanering van het viaduct staat vanaf 2020 gepland. Een zone van 1,6 kilometer zal dan grondig worden aangepakt. “Tot dan houden wij het viaduct zeer goed in de gaten om te voorkomen dat situaties zoals vanochtend kunnen gebeuren”, zegt Syryn. “Er worden inspecties gehouden en eerder deze maand werden in een risicozone al netten gehangen.”



“Wat vanochtend is gebeurd, kan voor ons zeker niet door de beugel”, aldus nog Syryn. Ze verzekert dat er op zeer korte termijn maatregelen zullen genomen worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen zit daarover vanmiddag samen De Lijn, de stad Gent en de politie.

Veiligheidsnetten

“Het was even schrikken”, zegt Hans Verbeeck van actiecomité Viadukaduk. “Het ongeval gebeurde net toen de chauffeur wou vertrekken van de stelplaats. Gelukkig kwam hij er met de schrik vanaf.”

“Enkele weken geleden heeft AWV nog maar netten gehangen op de plek waar de laatste keer brokstukken naar beneden kwamen. Maar die netten zijn maar een paar meter breed en het viaduct 1.5 kilometer lang. De brandweer is inmiddels ter plaatse geweest om met een hoogtewerker de toestand te controleren. Er vielen meteen nog brokstukken naar beneden.”

In 2020 en 2021 ondergaat het viaduct een totale renovatie. Daarbij zal zowel de stabiliteit als het wegdek aangepakt worden.

Grondige inspectie

In januari staat er een grondige inspectie gepland door AWV van het volledige viaduct. Die zal een maand in beslag nemen. “Ons actiecomité is opgericht om de hinder zoals geluidsoverlast aan te klagen. We vrezen dat de toestand van het viaduct zoals het er nu bij ligt die geluidsoverlast wat naar de tweede plaats zullen duwen. Er is ons beloofd dat er grote inspanningen zullen gebeuren om de geluidsoverlast van het viaduct in te perken tijdens de renovatie van 2020 en 2021. We hopen dat de budgetten daarvoor niet opgeslorpt worden door de stabiliteitswerken.”