Ondanks sluiting Kompass ging gepland feestje tóch door... in Zomergem: “Dit is een klein mirakel” Kokorico biedt concept van jonge ondernemer Jef Willem uitweg: “Ze openden de deur die Gent gesloten heeft” Sam Ooghe

17 maart 2019

12u09 0 Gent “Een klein mirakel”, noemt Jef Willem het. Woensdagnamiddag kreeg hij te horen dat Kompass Klub, waar hij op zaterdagavond de jubileumeditie van zijn concept ‘Trillers’ organiseerde, meteen moest sluiten. 72 uur later ging het feest tóch door, met de hulp van dancing Kokorico. “ Dit is een statement van de feestwereld tegen de beslissingen van Gent.”

“Man, ik zie er niet uit”, zegt Jef Willem terwijl hij zichzelf op een zeldzaam rustig moment in de spiegel bekijkt van de backstageruimte in Kokorico. “Ik zweer het: sinds woensdag heb ik niét meer geslapen.” Had je Willem een week geleden verteld dat hij op zaterdagavond in de Kokorico zou zijn, hij zou je trouwens ook niet geloofd hebben.

Maar de voorbije week was er dan ook een uit de duizend. Willem was volop bezig met de voorbereidingen van de langverwachte jubileumeditie van zijn feestconcept ‘Trillers’, dat vijf jaar bestaat. In de Kompass, voor de duidelijkheid. “Na vijf jaar heb ik al een draaiboek, maar ik heb nog véél werk”, knipoogde hij woensdag, toen we hem toevallig spraken. Tot enkele uren later zijn gsm rinkelde: de Kompass gaat vier maanden dicht. Weg, Trillers. In de laatste rechte lijn: de tickets al verkocht, de artiesten al geboekt.

Rollercoaster

“Sindsdien is het een rollercoaster geweest”, vertelt Willem ons zaterdagavond. “We dachten dat we failliet waren, maar dan hadden we toch voldoende verzekering. We dachten zelf een productie op te starten, maar dat werd ons afgeraden. We hadden contact met duizend-en-één andere locaties, maar het was praktisch onhaalbaar, of ze wilden hun vingers en contacten niet verbranden door de gevoelige Kompass-materie. Ups en downs, véél downs”, gaat hij door.

Tot ineens de Zomergemse dancing Kokorico belde. Uit eigen beweging: Willem en ‘Trillers’ waren welkom. “Kokorico heeft de deur geopend die Gent gesloten heeft", zegt Willem. “Al kan ik je vertellen: op 24 uur een volledige organisatie en feest van zo’n grootte zomaar verplaatsen, dat is eigenlijk niet realistisch. Dat we hier nu zitten, is een klein mirakel. Met héél veel dank aan Kokorico, dat veel gestes gedaan heeft om dit mogelijk te maken.”

Bruggen bouwen

“Maar de boodschap van vanavond, gaat zoveel verder dan ‘gewoon’ Trillers dat verplaatst is. Vanavond gaat om het principe. Het gaat vanavond om bruggen bouwen tussen mensen en muziekgenres. Dat net Kokorico ons ‘uit de shit’ haalt, vind ik zó mooi, want zij trekken traditioneel een ander publiek. Maar hoe wij hier ontvangen zijn... Dat maakte ik nog nooit mee. Het is een signaal, dat we ondanks onze verschillen op deze momenten allemaal kunnen samenwerken, want muziek is universeel. Zo veel mensen, die normaal naar Kompass zouden gaan maar nu speciaal naar Kokorico trekken... Dát is vanavond. We staan hier, man. Deze samenwerking is een statement tegen de beslissingen van de stad Gent.”

Het gaat vanavond om zoveel meer dan ‘gewoon’ Trillers dat verplaatst is: het gaat om het principe Jef Willem, organisator Trillers

Achter de bevlogen Willem staat een man van een andere generatie glimlachend te knikken. Roger Kerremans is zaakvoerder van Kokorico. “’Onze jongen’ hier, hij stond gewoon machteloos. Een jonge ondernemer die zo in de problemen zit, die wilden wij helpen. Dat moet je ook doen in onze brache, vind ik. Elkaar steunen, want je hebt uiteindelijk een gemeenschappelijk doel. Het is samen rijk, of alleen dood.”

Ondertussen kriebelt het bij Willem alweer om de zaal in te duiken, waar hij ook een set zal draaien. “Hoeveel ik zondag ga slapen? (lacht) Nog steeds niet veel. Deze week zal ik nooit vergeten. Ik heb sinds woensdagavond meer dan 2.800 berichtjes gehad, bijna allemaal positief. Dit is nog niet voorbij.”