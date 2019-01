Ondanks betrapping op heterdaad: “Ik heb niets gedaan” Wouter Spillebeen

16 januari 2019

16u08 0 Gent Een 22-jarige jongeman uit Sint-Amandsberg verdedigde zich woensdag fel in de rechtbank tegen een beschuldiging van diefstal. De eigenaar van een auto zag hem toen het alarm van de wagen afging, maar toch beweert de jongeman dat hij niets gedaan heeft.

Eind december hoorde een bewoner van de Brabantdam in Gent om 22 uur ineens het alarm van zijn auto. Toen hij naar buiten keek, zag hij de jonge beklaagde met zijn arm in de auto. Die sloeg uiteindelijk op de vlucht. De portefeuille van het slachtoffer die in de wagen lag, belandde op straat. De inhoud was nog compleet. De jongeman werd opgepakt, maar gedroeg zich nog verbaal agressief.

“Een man had me uitgenodigd om een ritje te maken met zijn wagen”, beweerde de beklaagde. “Hij opende de auto, niet ik. Ik dacht dat het de zijne was.” Niemand kon bevestigen dat er nog een andere man aanwezig was. Ook de eigenaar van een nachtwinkel, waar de beklaagde en de man alcohol zouden hebben gedronken, kon zich geen andere man herinneren.

Toch bleef de jongeman volhouden dat hij niets met de diefstal te maken had. “Mijn arm zat niet in die auto en ik heb de portefeuille niet aangeraakt”, opperde hij ondanks de verklaring van het slachtoffer en het feit dat de portefeuille was teruggevonden aan de kant waar hij gezien was. “Ik heb niets gedaan.” “Waarom zouden de andere partijen liegen?” vroeg de rechter aan de jongeman, die al een straf van achttien maanden met uitstel op zijn palmares heeft. Daar kan nu nog tien maanden en een boete van 50 euro bij komen. Op 23 januari spreekt de rechter zich uit over de zaak.