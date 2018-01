Onbekend, maar op en top Gents ANNELEEN VAN BOSSUYT NIEUWE LIJSTTREKKER VOOR N-VA SABINE VAN DAMME

29 januari 2018

02u34 0 Gent Anneleen wie? Het zal de eerste vraag zijn bij het overgrote deel van de Gentenaars als ze horen wie voortaan lijsttrekker is bij N-VA Gent. Elke Sleurs zette een moedige stap opzij omdat de vete tussen haar en Siegfried Bracke niet langer houdbaar was. Anneleen Van Bossuyt is 38, mama van 2 en ze zetelt in het Europees parlement. Ze is op en top Gents, maar lokaal totaal onbekend.

"Politiek is geen exacte wetenschap, het is een zaak van mensen, personen en karakters. En karakters kunnen botsen." Het understatement van de dag kwam gisteren uit de mond van intussen ex-lijsttrekker Elke Sleurs. Al maanden botste het zwaar tussen haar en Siegfried Bracke. Bracke had al tegen zijn zin zijn kopplaats moeten afstaan aan Sleurs, en zij gunde hem het lijstduwerschap niet. Ze achtte hem persoonlijk verantwoordelijk voor alle problemen in Gent. En ook al hielden ze naar buiten toe de schijn hoog, de situatie was niet langer houdbaar. Exit Sleurs dus, die benadrukte dat ze zélf de keuze heeft gemaakt, en ook zélf de oplossing heeft aangereikt. "Die oplossing is een échte Gentse, die beter Gents praat dan driekwart van het huidige schepencollege. Een jong talent, verbonden met onze universiteit en actief op het Europees niveau. Ik stel u voor aan Anneleen Van Bossuyt."





Groentje

Anneleen wie? In Gent is de 38-jarige politica totaal onbekend. Ze stond nooit eerder op een Gentse lijst, en zetelt dus ook niet in de gemeenteraad. "Maar ik ben geboren en getogen in Gent. Ik ben hier opgegroeid, ik ben naar school gegaan op Sint-Bavo, bij de groentjes, en heb aan de UGent gestudeerd. Mijn sociaal leven speelt zich af in Gent, ook al woon ik dan net over de grens, in Melle. Ik heb dus nog een verhuis voor de boeg."





Voorlopig blijft Anneleen ook gewoon zetelen in het Europees parlement, waar ze sinds 2017 als voorzitter van de commissie Interne Markt en Consumentenbescherming de jongste vrouwelijke commissievoorzitter ooit is. Ze studeerde Europees recht in Gent en Rennes (Frankrijk) en ging daarna aan de slag als assistent bij het Europees Instituut van de rechtsfaculteit van de UGent. In 2010 maakte ze de overstap naar de studiedienst van de N-VA, waar ze het Europees beleid opvolgde. Vanuit haar ervaring was ze nauw betrokken bij de voorbereidingen van het confederalismecongres en bij de federale regeringsonderhandelingen in 2014. Sinds januari 2015 is Anneleen lid van het Europees Parlement.





Hoe ze dat allemaal gaat combineren met de opvoeding van haar kindjes Mattias (9) en Jasmijn (8)? "Euhm, gewoon zoals iedereen denk ik", lacht ze. "En zoals nu, met heel veel geregel."





Dat ze als nobele onbekende én ook nog eens heel laat aan de start verschijnt, deert haar niet. "Ik zal mij wel snel inwerken in de Gentse materie, en met frisse ideeën komen. Want ook ons mooi Gent heeft nood aan verandering, weg van het paarsgroene bestuur, weg van de sfeer van ons-kent-ons, schandalen en geregel achter de schermen."





Stress had ze alvast niet, gisteren op de nieuwjaarsreceptie waar ze compleet onverwacht als lijsttrekker werd aangeduid. Bij de 200 aanwezigen was duidelijk te merken dat ze dit niet hadden zien aankomen. Zelfs Mattias en Jasmijn trokken grote ogen toen hun mama plots op het podium werd geroepen. Maar Anneleen stond er meteen. Zelfverzekerd bedankte ze Elke Sleurs voor haar moedige beslissing. "Ja, ik was zelf totaal verrast toen Elke mij enkele weken geleden aansprak. Maar ik grijp deze kans met beide handen. We moeten ook in Gent met het sterkst mogelijk team naar de kiezer trekken. Nee, er is nog niks beslist over plaatsen voor Siegfried of Elke. Ze hebben beiden toegezegd om de lijst te steunen, en daar ben ik hen dankbaar voor."