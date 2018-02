Onaangekondigde betoging verloopt rustig 16 februari 2018

Gisterenavond trok een betoging van krakers, anarchisten en sympathisanten door Gent-centrum. De betoging was niet aangevraagd, maar de politie was wel op de hoogte. Omdat ook Antifa Antwerpen de affiche van de actie op Facebook had gepost, was de politie op alles voorbereid. Ze waren massaal aanwezig, zelfs met waterkanon. Het bleek uiteindelijk niet nodig. De manifestanten, een kleine 150, hielden het rustig. Een aantal onder hen was gemaskerd, wat eigenlijk niet mag, maar de politie liet begaan. Ze zakten af naar de Brabantdam en hielden daar een vuurshow met fakkels. Ook werd de Braempoort, een winkelgalerij die al jaren leegstaat, gekraakt. Dat leek eerst symbolisch te zijn, maar uiteindelijk bleek een aantal krakers van plan daar de nacht door te brengen. Zolang de eigenaar daar geen klacht tegen indient, wordt daar niet tegen opgetreden. De betogers droegen vlaggen mee van 'antifascist' en riepen "Francken, afdanken", "leegstand is een schand(e)" en "kraken gaat door!". Rond 20.30 uur, een uurtje na de start, hielden ze het voor bekeken en gingen ze elk hun eigen weg. Er waren geen incidenten. (VDS)