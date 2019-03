Omstreden vastgoeddeal Leopoldskazerne gaat door wegens... ‘te duur om af te blazen’

Erik De Troyer

13 maart 2019

11u34 0

De omstreden vastgoeddeal over de Leopoldskazerne die de provincie sloot met een projectontwikkelaar blijft overeind. De provincie had in 2013 een deel van de Leopoldskazerne aangekocht voor 13 miljoen euro en verkocht die gedeeltelijk door voor 5,4 miljoen euro aan een projectontwikkelaar. Met fors verlies dus. De N-VA stelde zich daar ernstige vragen bij als oppositie. Vandaag zitten ze zelf in het provinciebestuur. “We hebben dat dossier goed bestudeerd en de deal afblazen zou te kostelijk zijn”, zegt eerste gedeputeerde Kurt Moens.

Maandag beginnen de bouwwerken aan de Leopoldskazerne. In een eerste fase zal onder andere de de sporthal afgebroken worden en de binnenkoer afgegraven.

Schadevergoedingen

Toen het nieuwe provinciebestuur werd voorgesteld klonk het nog dat de vastgoeddeal met het consortium THV Leopold kritisch bekeken zou worden. “Dat hebben we ook gedaan. Er blijken in de deal paragrafen opgenomen te zijn die forse schadevergoedingen inhouden als de deal wordt afgeblazen. Het zou te kostelijk zijn. Dit was een lastige beslissing”, benadrukt Kurt Moens. “Bovendien zouden de werken vertraging oplopen en dat zou betekenen dat we ook aan het gouvernementshuis zouden moeten verbouwen.”

Het vorige provinciebestuur hield steeds voet bij stuk dat er niets mis was met de deal omdat de binnenkoer en enkele gebouwen in eigendom van de provincie bleven.

In de oude militaire kazerne komen woningen, een hotel, een groene binnentuin, een café-restaurant én het wordt de uitvalsbasis van zowat alle provincie-ambtenaren.